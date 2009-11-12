Тимошенко надеется, что ВР преодолеет возможное вето Ющенко

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что Верховная Рада сможет преодолеть вето Президента на закон о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа в случае, если глава государства Виктор ЮЩЕНКО ветирует этот документ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам в Житомирской области.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что на сегодняшний день с фракциями ВР уже проведены переговоры по этому поводу. «Сегодня мы провели консультации с другими фракциями - вето будет преодолено. Главное дожить до того момента, когда 15 дней пройдет и закончится время, которое выделяется Президенту на ветирование, чтобы Верховная Рада имела возможность срочно преодолеть вето и Нацбанк смог перевести эти деньги», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также выразила надежду, что Национальный банк выделит эти средства без промедления, поскольку они нужны на закупку вакцин и медицинского оборудования.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что 1 млрд. грн., согласно закону, необходимо будет выделить не за счет эмиссии, а за счет доходов Национального банка. Премьер отметила, что соответствующее разъяснение правительство передало Президенту. «Президент вчера действительно заявил, что он ветирует этот закон, потому что это эмиссионные деньги, но мы Президенту написали пояснения, что это к эмиссии не имеет никакого отношения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2009 год, которыми предусмотрено увеличить на 1 млрд. грн. средства Резервного фонда с целью направления их на профилактику и лечение больных гриппом.

11 ноября Президент заявил, что намерен ветировать закон о выделении 1 млрд. грн. из средств Национального банка Украины на преодоление эпидемии гриппа.

Он заметил, что в государственном бюджете 2009 года на сегодняшний день не хватает 30% поступлений. По словам В.ЮЩЕНКО, у премьер-министра нет средств на финансирование даже безотлагательных вопросов.

Поэтому, как сказал В.ЮЩЕНКО, по мнению Ю.ТИМОШЕНКО, единственным способом финансирования является эмиссия гривни. Однако, отметил Президент, такие шаги неизбежно приведут к девальвации гривни.

По его словам, таким образом, Ю.ТИМОШЕНКО проводит нечестную политику. Как добавил В.ЮЩЕНКО, она не называет эмиссию эмиссией, но вместе с тем пытается взять 1 млрд. грн. в Нацбанке, которому “неоткуда взять”.

Вместе с тем он подчеркнул, что его решение ветировать данный закон не означает, что он не даст рекомендаций, где взять средства на борьбу с гриппом.