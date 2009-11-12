ЛСОУ против повышения стоимости страховых лицензий

Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ) выступает против инициированного Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг повышения стоимости страховых лицензий.

Об этом говорится в сообщении ЛСОУ, переданном агентству УНИАН.

Так, Лига не поддерживает проект распоряжения Госфинуслуг «О согласовании постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров от 13 апреля 2005 года №286», согласно которому стоимость лицензий на осуществление добровольных видов страхования возрастает в 1,5-2 раза, по страхованию жизни – более чем в 3 раза.

Кроме того, Госфинуслуг предлагает установить плату в размере 5 тыс. грн. за переоформление, возобновление и выдачу дубликатов лицензий.

ЛСОУ уверена, что стоимость лицензий явно завышена, тем более – в условиях массового переименования страховых компаний (согласно изменениям в Законе Украины «Об акционерных обществах» от 29 апреля 2009 года страховщики должны переименоваться из открытых (закрытых) обществ в частные или публичные).

В ЛСОУ отмечают, что каждая из 400 рисковых компаний, работающих на рынке, имеет 15-20 лицензий на осуществление того или иного вида страхования. За каждое переоформление, согласно проекту, страховая компания должна заплатить 5 тыс. грн., т.е. в среднем по 100 тыс. грн. с компании. Если умножить на 400 страховых компаний, получается 40 млн. грн.

«Сумма стоимости бланка для переоформления и зарплата специалиста, который вносит в реестр компанию, – такая плата за лицензию является экономически обоснованной» - считает президент ЛСОУ Наталия ГУДЫМА.

При этом Н.ГУДИМА убеждена, что для компаний, которые только входят на рынок, такая стоимость лицензий вполне адекватна, поскольку страхование – это серьезный бизнес, требующий капиталовложений.

ЛСОУ в ближайшее время подготовит письма со своими замечаниями и предложениями к данному законопроекту и направит их в Государственный комитет по вопросам регуляторной политики, а также в Госфинуслуг.