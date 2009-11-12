Fitch понизило рейтинги Украины

Сегодня агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Украины в иностранной и национальной валюте с уровня «B» до «B-». Прогноз по рейтингам – «Негативный». Агентство также понизило рейтинг странового потолка Украины с уровня «B» до «B-» и подтвердило краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне «B».

Об этом сказано в сообщении рейтингового агентства, переданном агентству УНИАН.

«Недавнее принятие парламентом не соответствующего имеющимся у страны средствам закона о минимальном размере заработной платы и пенсий, который, согласно МВФ, может добавить 7% от ВВП к дефициту бюджета на 2010 г., фактически привело к невыполнению условий программы МВФ для Украины и существенно увеличило риски для бюджетного финансирования, макроэкономической стабильности и кредитоспособности», – цитируются в сообщении слова директора в аналитической группе Fitch по суверенным рейтингам Дэвида ХЕСЛАМА.

В агентстве отметили, что в последние две недели парламент Украины принял новый закон, увеличивающий минимальный размер заработной платы и пенсий, и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отказался наложить на закон вето, как того просил МВФ. Кроме того, правительство подало в парламент проект бюджета на 2010 г. с дефицитом 8% ВВП. При этом, согласно обязательствам по программе МВФ, дефицит бюджета должен составлять 4% (с учетом операционного дефицита находящейся в государственной собственности энергетической компании НАК «Нафтогаз Украины» (рейтинг «CCC»/прогноз «Негативный»). Кроме того, правительство фактически отошло от обязательства, взятого на момент второй проверки выполнения условий программы МВФ в июле 2009 г. по повышению розничных тарифов на газ, в результате чего, по прогнозам Fitch, дефицит в 2009 г. может достичь около 8,5% ВВП (11% с учетом дефицита «Нафтогаза»), в сравнении с целевым уровнем в 6% ВВП (8,6%, включая «Нафтогаз»).

Заметное повышение бюджетного дефицита и потеря основного источника финансирования при приостановке выделения транша МВФ на сумму 4 млрд. долл., который должен был быть предоставлен 15 ноября, оставляет Украину с существенным разрывом бюджетного финансирования. Предполагается, что покрывать дефицит за счет заимствований на внутреннем или международном рынке будет сложным и дорогостоящим для Украины. Поэтому Fitch считает, что есть повышенный риск, что Украина может в более значительной мере прибегнуть к монетарному финансированию (за счет предоставления НБУ ликвидности банкам), т.е., фактически, к печатанию денег. Это, в свою очередь, может подорвать хрупкое доверие к валютной и банковской системе и/или привести к быстрой потере валютных резервов. В корне проблемы лежит непоследовательная макроэкономическая политика Украины, так как власти намерены защищать валютный курс, при этом не прибегая к необходимому ужесточению налогово-бюджетной политики, в отсутствие адекватных источников немонетарного финансирования», - говорится в сообщении.

Агентство также отмечает, что политическая динамика указывает на то, что проводимая политика может не выйти на стабильную траекторию до того, как последует еще один виток финансовой нестабильности. Дальнейшее резкое снижение курса гривны усилило бы давление на затронутую кризисом банковскую систему Украины. Показатель проблемных кредитов достиг 30% на конец июня 2009 г. (согласно данным МВФ), на что оказало существенное воздействие сокращение ВВП на 18% во втором квартале 2009 г. (относительно того же периода предыдущего года) и снижение курса гривни почти на 60% с сентября 2008 г. (повлиявшее на 54% кредитов, номинированные в иностранной валюте).

Несмотря на рассмотренные сложности, кредитоспособность Украины поддерживается низким уровнем погашений по государственному долгу. Украина осуществила выплаты по суверенным облигациям на сумму 1,2 млрд. долл., сроки погашения по которым наступали в августе и сентябре 2009 г., продемонстрировав готовность платить. Теперь у Украины есть пауза в погашении еврооблигаций до облигаций в иенах на сумму около 0,4 млрд. долл., срок по которым наступает в декабре 2010 г., и облигаций на сумму 0,6 млрд. долл., срок по которым наступает в марте 2011 г. Валовые валютные резервы составляют 28 млрд. долл. Улучшающиеся глобальные перспективы предоставят определенную поддержку экспортным отраслям Украины. Пока показатели пролонгации по внешнему долгу частного сектора являются относительно высокими и превышают 80%, отмечает агентство.