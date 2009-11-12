Ющенко: НБУ “напечатал” 31 млрд. грн.

В последнее время Национальный банк Украины “напечатал” 31 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время совещания с промышленниками сегодня в городе Кременчуг Полтавской области.

По словам главы государства, эти деньги печатались для обеспечения оплаты за газ, выплат пенсий и заработных плат для бюджетников.

«То, что вы видели, что страна шла юзом за гривней, это плата этой бюджетной политики», - сказал Президент, напомнив, что правительство в бюджете на текущий год предусмотрело нереальные показатели.

Также В.ЮЩЕНКО отметил, что за 7 месяцев текущего года правительство увеличило объем государственного долга с 80 млрд. до 230 млрд.

По его словам, в будущем году на обслуживание этого долга потребуется больше средств, чем на финансирование образования, медицины и обороны вместе взятых.

Также В.ЮЩЕНКО напомнил и о большом дефиците бюджета Пенсионного фонда. По его словам, расходы Пенсионного фонда сегодня больше, чем расходы центрального бюджета. По его мнению, любой финансист дал бы “красную карточку” правительству за такую бюджетную политику.

«Вот называется кризис – кризис управления финансами, бюджетом, отношениями с промышленностью, сегодня правительство заимствует на рынке под 29% на три месяца, есть заимствования на 6 месяцев – больше никто не доверяет таким займам», - отметил глава государства.

Он в очередной раз подчеркнул, что сегодня улучшить экономическую ситуацию в стране можно лишь за счет проведения глубоких реформ во всех сферах экономики.