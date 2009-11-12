Уманский: Кабмин утвердил решение о докапитализации "Родовид Банка"

Кабинет министров Украины на своем вчерашнем заседании утвердил решение о докапитализации «Родовидбанка» на 5,6 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ на пресс-конференции в четверг.

По его словам, докапитализация будет осуществлена в рамках проекта по переводу вкладов физических лиц "Укрпромбанка" в "Родовид Банк". «Общий объем обязательств (обязательств "Укрпромбанка" перед физлицами – УНИАН) - 6,9 млрд. грн. Передаются также активы "Укрпромбанка" – это, прежде всего, сеть "Укрпромбанка", и передается кредитный портфель физических лиц. То есть полный портфель по физическим лицам "Укрпромбанка", как по обязательствам, так и по кредитам передается "Родовид Банку".

Как сообщал УНИАН, вчера первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сообщил, что Кабинет министров на своем заседании принял решение о докапитализации «Родовид Банка».

При этом он отметил, что объем докапитализации будет уточняться.

Отвечая на вопрос журналистов, остался ли неизменным планируемый объем докапитализации банка – 5,6 млрд. грн., А.ТУРЧИНОВ сказал: «Это предварительная позиция. Задача правительства – сделать так, чтобы вкладчики «Укрпромбанка» не пострадали… Мы передаем «Родовид Банку», который уже государственный и нормально работает, долговые обязательства («Укрпромбанка» – УНИАН) и под это дополнительно рекапитализируем «Родовид Банк», – сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сказал вчера и. о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ, эта докапитализация необходима для обеспечения нормальной работы и обеспечения выплат, в том числе вкладчикам «Укрпромбанка», которые будут переводиться на обслуживание в «Родовид Банк».

Он добавил, что 10 ноября между временными администраторами «Родовид Банка» и «Укрпромбанка» было подписано соответствующее соглашение, которым регламентируется процесс перевода вкладов физлиц из «Укрпромбанка» в «Родовид Банк». По словам И.УМАНСКОГО, «Родовид Банк» уже в ближайшие недели сможет принимать заявки на выплаты вкладов «Укрпромбанка».

Напомним, 8 октября т.г. Кабинет Министров Украины принял решение о переводе активов и пассивов «Укрпромбанка» в государственный «Родовид Банк».

Национальный банк Украины 22 октября на заседании правления одобрил перевод обязательств перед вкладчиками «Укрпромбанка» в «Родовид Банк». Также на заседании было принято решение поддержать ликвидность «Родовид Банка» для осуществления соответствующих расчетов с вкладчиками.

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрирован в 1989 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 9,47 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,982 млрд. грн., обязательства – 12,147 млрд. грн., уставный капитал – 836 тыс. грн., собственный капитал – «минус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк завершил первое полугодие 2009 года с убытком 4,603 млрд. грн., в 2008 году – с прибылью 17,912 млн. грн.

C 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» введена временная администрация Национального банка Украины.

ОАО «Родовид Банк» зарегистрировано в 1990 году.

По данным банка, на 1 апреля 2009 года основным его акционером являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

В середине июля Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9721% (1 560 286 111 штук) акций банка.

Нацбанк с 16 марта т.г. ввел в ПАО «Родовид Банк» временную администрацию сроком на один год. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов был введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года. Позже Национальный банк Украины продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Родовид Банк» до 16 октября 2009 года.

Потом правление Нацбанка своим постановлением (№616 от 15 октября т.г.) продлило мораторий на удовлетворение требований кредиторов в «Родовид Банке» на два месяца – с 16 октября по 15 декабря 2009 года, кроме обязательств банка по договорам банковских вкладов (депозитов), договорам банковских счетов, а также по обязательствам относительно перевода средств в пределах лимитов, установленных временным администратором банка и согласованных с НБУ.