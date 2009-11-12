Межбанк: доллар вырос

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по паре грн./долл. открылись на уровне 8,13/8,16 грн./долл., к 11:00 спрэд увеличился до 8,1192/8,1800 грн./долл. На момент закрытия торговой сессии цены скорректировались на уровне 8,14/8,18 грн./долл.

Об этом сообщает компания «Укрдилинг».

Максимальный средний уровень составил 8,1380/8,2100 грн./долл. в 11:24, минимальный средний – 8,0990/8,1500 грн./долл. в 10:20. Национальный банк Украины на рынок не выходил.

Российский рубль котировался банками по 0,2835/0,2847 грн./рубль. Колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0,2835/0,2850 грн./рубль.

Торги по евро стартовали с отметок 12,1714/12,2163 грн./евро. К 11:00 цены повысились до 12,1800/12,3272 грн./евро, а на момент закрытия понизились до 12,1546/12,2143 грн./евро (максимальный средний курс был зафиксирован в 10:54 - 12,1833/12,3099 грн./евро, а минимальный средний в 10:21 - 12,1400/12,1940 грн./евро).