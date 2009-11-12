КМУ не должен был брать на себя невыполнимое перед МВФ

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК подчеркивает, что правительство сегодня несет ответственность за ситуацию на валютном рынке. Об этом он сказал на пресс-конференции в Запорожье, отвечая на вопрос относительно прогноза ситуации в стране, в случае непредоставления МВФ четвертого транша кредита.

Он подчеркнул, что «не нужно было врать Международному валютному фонду и брать на себя обязательства, которые заведомо невыполнимы».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что прочитал заявление Национального банка Украины, что приостановка сотрудничества Украины и МВФ не повлияет на валютный курс. «Хотелось бы в это поверить», - сказал он. По его словам, если останавливается программа кредитования МВФ, то это, в первую очередь, означает, что правительству будет «нечем платить заработную плату, пенсии и другие социальные выплаты». Кроме того, возникнет задолженность за газ, поскольку правительство выплачивало за газ только из средств МВФ. А.ЯЦЕНЮК отметил, что кроме того «создается общая нервозная ситуация на всем экономическом рынке - даже те средства, которые есть, будут пытаться выводить, а это - сильный удар по валютному рынку». «Опять будет та ситуация, которую мы имели год назад», - добавил он. А.ЯЦЕНЮК не исключает, что “скоро может опять начаться политическая и экономическая паника». «Я не раз говорил о том, что все равно будет следующая волна кризиса. Объективно ударными точками этого кризиса являются две вещи: валютный курс и банковская система», - добавил А.ЯЦЕНЮК.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что сегодня «все зависит не от Национального банка, а от правительства». Он сомневается, что до выборов правительство сможет удержать ситуацию. По его словам, «ситуация может пойти по наихудшему прогнозу, который предусматривает и удар по курсу, и задолженности, и невыплаты перед «Газпромом»».

А.ЯЦЕНЮК считает, что сегодня НБУ «уместно отказался от печатания денег для латания дыр бюджета». По его словам, «наконец Нацбанк понял - правда, поздно, три месяца спустя, - что страна не может жить за счет печатного станка центрального банка». Он отметил, что причинами того, что в Украине пока еще нет задержки с выплатой заработной платы и пенсий является то, что «мы проели 12 миллиардов долларов кредита Международного валютного фонда, а также то, что центральный банк ежемесячно печатал деньги: на оплату газа, на финансирование бюджета». «Как только Национальный банк опять вернется к политике печатания денег, с курсом будет то, что происходит с самолетом, когда он взлетает», - добавил А.ЯЦЕНЮК.