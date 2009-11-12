Польша уменьшила отрицательное сальдо торговли в три раза

Отрицательное сальдо торговли Польши, самой большой страны Восточной Европы, входящей в Евросоюз, в январе-сентябре 2009 года уменьшилось до 8,7 млрд. долларов с 29,1 млрд. долларов за аналогичный период прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным Главного статистического управления Польши, в национальной валюте отрицательное сальдо сократилось более чем в 2 раза до 27,8 млрд. злотых с 65,6 млрд. злотых.

Разница связана с разным курсом доллара в стране, который до начала очередной волны мирового экономического кризиса в октябре прошлого года стоил от 2 до 2,4 злотого, а в текущем курс зашкаливал за 3,9 в феврале, стабилизировавшись последние месяцы на уровне 2,8-2,9 злотого за доллар.

Главное статуправление сообщило, что Польша в долларовом эквиваленте сократила в январе-сентябре экспорт на треть до 94,8 млрд. долларов, а импорт - на 37% до 103,5 млрд. долларов.

Почти 80% своих товаров польские производители поставили на рынки Европейского Союза, а импорт из стран ЕС составил около 60% всех иностранных поставок в Польшу.

Больше всего товаров поляки поставили в Германию (26% экспорта), Италию и Францию (около 7%), Великобританию (6,4%) и Чехию (5,7%).

Импортировали больше всего из Германии (22,5%).

Самыми крупными импортерами также были Китай (более 9%), Россия (8,6%), Италия (6,7%) и Франция (4,5%).

Как сообщал УНИАН, Польша стала единственной страной из 27 государств ЕС, которая, несмотря на кризис, демонстрирует экономический рост.