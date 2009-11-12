Эксперт: Fitch преждевременно снизил рейтинги Украины

Решение международного рейтингового агентства Fitch Ratings по поводу снижения рейтинга Украины может оказаться преждевременным.

Так прокомментировал УНИАН сегодняшнее решение агентства экономист инвестиционной компании Concorde Capital Никита МИХАЙЛИЧЕНКО.

"Насколько будет выполняться новый закон о повышении соцстандартов, станет ясно в ближайшее время", - отметил он. Н.МИХАЙЛИЧЕНКО также добавил, что пока приняты поправки в бюджет лишь по увеличению пенсионных расходов на 0,8 млрд. грн. в 2009 году.

"Ситуация же вокруг бюджета-2010 остается неясной и может стать предметом дополнительных переговоров и взаимных уступок между Кабмином и МВФ", - отметил экономист.

Как сообщал УНИАН, сегодня агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Украины в иностранной и национальной валюте с уровня «B» до «B-». Прогноз по рейтингам – «негативный».

В агентстве отметили, что в последние две недели парламент Украины принял новый закон, увеличивающий минимальный размер заработной платы и пенсий, и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отказался наложить на закон вето, как того просил МВФ. Кроме того, правительство подало в парламент проект бюджета на 2010 г. с дефицитом 8% ВВП. При этом, согласно обязательствам по программе МВФ, дефицит бюджета должен составлять 4%.