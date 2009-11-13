Курс доллара вырос к евро

Курс доллара к основным мировым валютам вырос на торгах в четверг на ожидании экономических данных из США и после заявления министра финансов страны Тимоти Гайтнера о том, что сильный доллар "крайне важен" для американской экономики, сообщает агентство Франс Пресс.

На торгах в четверг в Лондоне курс евро к доллару снизился до отметки 1,4956 доллара за евро по сравнению с 1,4978 доллара за евро днем ранее.

В то же время, по отношению к японской иене доллар снизился до уровня 89,79 иены за доллар с 89,84 иены за доллар на торгах в среду.