Ющенко просит ГП дать оценку внешним займам правительства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратится к Генеральной прокуратуре с просьбой дать оценку объему внешних займов правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил вчера во время встречи с жителями города Кременчуг Полтавской области, которую он проводил как Кандидат в президенты Украины.

“Я направляю в Генеральную прокуратуру представление относительно оценки национального бюджета в контексте критических размеров внешних займов, и на сколько это отвечает национальному закону," – сказал Президент.

Вчера во время совещания с промышленниками в городе Кременчуг В.ЮЩЕНКО заявил, что за 7 месяцев текущего года правительство увеличило объем государственного долга с 80 млрд. до 230 млрд. грн.

По его словам, в будущем году на обслуживание этого долга потребуется больше средств, чем на финансирование образования, медицины и обороны вместе взятых.

Президент Украины также планирует поручить Генеральной прокуратуре дать правовую оценку попыткам невыплаты зарплат работникам бюджетных учреждений, в которых был объявлен карантин.

В частности, реагируя на записку от работницы детского сада Кременчуга, которая пожаловалась на то, что им сообщили о невыплате зарплаты за дни карантина, Президент сказал: “Это неправильно”, – и отметил, что Генпрокуратура должна разобраться и дать заключение, как должны поступать в таких случаях все работники бюджетной сферы.