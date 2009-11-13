Дефицит бюджета США в октябре составил 176,36 млрд. долл.

Дефицит бюджета США в октябре составил $176,36 млрд. Об этом говорится в отчете Министерства финансов США, сообщает k2kapital.

Это рекордно высокий размер дефицита для 1-го месяца бюджетного года. Годом ранее дефицит бюджета США был на $20 млрд. меньше.

Рост дефицита произошел в связи с сокращением налоговых поступлений, снижением доходов правительства и ростом расходов в связи с реализацией мер по стимулированию экономики.

Доходы бюджета в октябре составили $135,33 млрд., что на 18% ниже прошлогоднего показателя. Расходы бюджета составили в октябре $311,69 млрд., что на 3% выше октября 2008 года.