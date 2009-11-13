Есть ли будущее у финансовой четверки?

Накануне саммита АТЭС /он пройдет в эти выходные в Сингапуре/ снова заговорили о G4 и растущем влияние Пекина. Вслед за Великобританией свое недовольство против нового финансового клуба может высказать Япония. Токио опасается за свое положение, сообщает Прайм-ТАСС.

Вашингтон активно продвигает идею финансовой четверки. В нее войдут США, страны зоны евро, Китай и Япония. План создания элитного финансового клуба в октябре представила администрация Обамы. Сейчас начались конфиденциальные консультации.

Против G4 выступает Лондон. Великобритания не в зоне евро. Япония, использующая в своих интересах дружбу с Штатами, представляя Азию на встречах большой семерки, сейчас может лишиться такой привилегии. По крайне мере об этом пишет местная пресса. И особый акцент делает на растущем влиянии Пекина.

Пока Китай остается дешевой мастерской, его членство в новой организации гарантировано, прокомментировал в интервью Business FM профессор Высшей Школы Экономики Иван Родионов: "Для Китая основными объектами и экспорта, и импорта выступают и европейские страны, и США, и Юго-Восточная Азия. То есть, благодаря тому, что это важный для них экспортный подъем - один из самых важных, помимо отношений друг с другом, из всего мира у них нет ни с кем кроме Китая такого объема отношений. Понятно, что в этом случае отношения с Китаем достаточно значимо влияют и на платежный баланс, и на курсы валют, и на всю международную финансово-экономическую сферу".

КНР называют главным банкиром и гарантом стабильности США. Только на американские трежерис Пекин тратит миллиарды долларов. Поэтому Китай стопроцентно будет в большой четверке. В этом заинтересован сам Вашингтон. Будет ли новая организация перспективной и сможет ли влиять на мировой рынок, пока сказать сложно, говорит зам начальника аналитического управления компании "Ренессанс Капитал" Алексей Моисеев: "Вопрос с урегулированием мировых рынков капитала встал сейчас в очередной раз очень активно. Проблема в том, однако, что не очень-то понятно, смогут ли страны вообще договориться. То есть, наверно, можно обеспечить некоторую последовательную согласованность на валютном рынке. Наверно, с точки зрения валютных рынков - это действительно основные игроки. Но с точки зрения более широкого понимания финансовых рынков - я думаю, что это сделать будет практически невозможно".

Говоря о членстве в G4, Великобритания обязана войти в новый клуб. И, скорее всего, Вашингтону придется учесть интересы Лондона, говорят эксперты.