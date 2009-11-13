Уоррен Баффет объявил об окончании финансовой паники

Уоррен Баффет (Warren Buffett), пожалуй, самый уважаемый инвестор в мире, заявил в четверг, что финансовая паника, охватившая мир в прошлом году, осталась в прошлом, даже при том, что проблемы в экономике США сохраняются, сообщает k2kapital.

"Финансовая паника позади нас, - цитирует Reuters заявление Баффета, занимающего второе место в списке самых богатых людей в мире, сделанное в ходе выступления перед студентами Колумбийского университета. - Наша экономика трещала по швам и сейчас все еще не так гладко, но худшее позади". Миллиардер, тем не менее, отметил, что сейчас больше возможностей для инвестиций внутри Соединенных Штатов, чем снаружи, указав, что экономика США все еще гораздо больше, чем любая другая.

Уоррен Баффет занял 14-ое место в списке журнала Forbes из 67 человек, которые, по мнению читателей журнала, являются наиболее влиятельными жителями планеты и определяют ее настоящее.