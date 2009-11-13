Raiffeisen Bank за 9 мес. снизил консолидированную прибыль на 81,9%

Австрия. За девять месяцев текущего года Raiffeisen International Bank-Holding AG снизил консолидированную прибыль на 81,9% - до 156 млн. евро с 861 млн. евро за аналогичный период прошлого года. Консолидированная прибыль за третий квартал составила 78 млн. евро, что является лучшим квартальным результатом в 2009 году.

Снижение прибыли «Райффайзен банком» вызвано типичной проблемой для многих банков мира - необходимостью большую часть денег потратить на «плохие кредиты». Но то обстоятельство, что банк избежал убытков в целом - частичный успех.