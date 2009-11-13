ВВП Германии вырос в III квартале на 0,7%

По предварительным данным, валовой внутренний продукт (ВВП) Германии, крупнейшей экономики Европы, увеличился в III квартале 2009 года на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. По сравнению с III кварталом 2008 г. показатель снизился на 4,8%.Об этом сообщило Федеральное статистическое агентство Германии, сообщает k2kapital.

Эксперты ожидали, что рост ВВП в квартальном исчислении составит 0,8%.

ВВП Германии во II квартале 2009 г. по пересмотренным данным вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении ВВП страны за II квартал 2009 г. снизился на 5,8%.