ВБ предупредил азиатские страны об угрозе инфляции

Азиатские экономики должны относиться к их денежно-кредитной и валютной политике особо тщательно, чтобы избежать развязывания волны потенциально дестабилизирующей инфляции, заявил в пятницу президент Всемирного банка Роберт Зеллик (Robert Zoellick), сообщает k2kapital.

"США и европейские страны, которые едва начинают восстанавливаться от глобального кризиса, находятся в меньшей степени инфляционного риска, но в Азии массовые вливания ликвидности на региональных рынках может подтолкнуть цены на активы до опасно высоких значений", - цитирует Associated Press заявление Зеллика на конференции экономических министров стран, входящих в организацию Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Президент ВБ отметил, что азиатские центральные банки, которые обычно ловят сигналы от Федеральной резервной системы США, могут вдвойне пострадать, поднимая процентные ставки для борьбы с инфляцией, потому что, скорее всего, это приведет к росту их валют, что ослабит экспортный потенциал и приведет к падению конкурентоспособности их промышленности.

Зеллик указал, что США пока не в состоянии сдержать падение курса доллара. "Стоимость доллара частично будет зависимой от доверия к основанным на долларе ценным бумагам, то есть от вашего мнения о выходе США из кризиса и стоимости их капитала", - сказал Зеллик. По его словам, единственный путь - это проводить такую политику, которая восстановила бы рост американской экономики.