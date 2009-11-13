Курс доллара в банках понизился – 8,16/8,21 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,16 грн./долл., продают - по 8,21 грн./долл., курс немного понизился по сравнению с 12 ноября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,11-8,19 грн./долл., по продаже – в пределах 8,18-8,25 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,5%, по сравнению с 12 ноября, и сегодня составляет 12,13 грн./евро, продажи - на 0,2% - до 12,31 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,02-12,27 грн./евро, по продаже - в пределах 12,25-12,40 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 12 ноября, не изменился и составляет в среднем 0,2758/0,2854 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,281 грн./рубль, по продаже - в пределах 0,283-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,15 грн./долл., продажи - 8,21 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,11-8,17 грн./долл., по продаже - в пределах 8,19-8,24 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева также понизился на 0,4% по сравнению с 12 ноября, и составляет 12,14 грн./евро, продажи - на 0,2% - до 12,29 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,05-12,20 грн./евро, по продаже - в пределах 12,25-12,40 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 12 ноября, не изменился и сегодня составляет 0,2751/0,2856 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,281 грн./рубль, по продаже - в пределах 0,284-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,15/8,25 грн., евро – 12,15/12,40 грн., рубль – 0,22/0,29 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,12/8,28 грн., евро – 11,90/12,45 грн., рубль – 0,27/0,29 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,15/8,20 грн., евро – 12,10/12,30 грн., рубль – 0,280/0,285 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 13 ноября, составляет: гривни к доллару США – 7,9963, к евро – 11,932079, к российскому рублю – 0,27891.