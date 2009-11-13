Национальный банк Украины (НБУ) готовится к росту волатильности курса гривни.

Такую точку зрения высказал в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он напомнил, что 20 ноября вступит в силу постановление Нацбанка, которое ограничивает объемы покупки иностранной валюты физическими лицами и запрещает банкам изменять розничные обменные курсы в течение дня. Экономист связывает это решение с ожидаемым 23 ноября началом выдачи замороженных в “Укрпромбанке” депозитов через “Родовид Банк”, а также с тем, что накаляется политическая обстановка в стране. Оба этих фактора могут существенно повысить волатильность на наличном валютном рынке, считает А.БЛИНОВ.

По словам экономиста, гривня в четверг, 12 ноября, продолжила движение в боковом тренде. Он напомнил, что межбанковский валютный рынок вчера закрылся котировками 8,1410-8,1640 грн./долл., то есть гривня ослабла к доллару на незначительные 0,1%. По подсчетам А.БЛИНОВА, с начала текущего месяца украинская валюта подешевела к доллару на 0,5%.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины запретил коммерческим банкам осуществлять продажу иностранной валюты одному лицу в один операционный день на сумму, превышающую эквивалент 80 тыс. грн.

Это предусмотрено в постановлении НБУ №538 от 9 сентября 2009 года «Об утверждении изменений к Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины» (регистрация в Минюсте 9 ноября т.г.).

Кроме того, в постановлении запрещается коммерческим банкам изменять значение курса покупки и продажи иностранных валют в течение операционного дня. Курсы должен устанавливать председатель правления банка до начала рабочего дня.

Указанным постановлением НБУ также наделил себя правом устанавливать предельные размеры маржи по операциям на наличном валютном рынке.

Документ вступает в силу с 20 ноября 2009 года.