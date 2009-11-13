ЕС: возможность финансовой помощи Украине низка

В Европейском Союзе заявляют о низкой возможности предоставления Украине макрофинансовой помощи без возобновления ее сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил представитель шведского председательства в ЕС.

“Как вы знаете, ЕС и МВФ идут нога в ногу в вопросах предоставления помощи”, - сказал дипломат.

Он отметил, что Евросоюзу известно, как проходят переговоры между украинским правительством и МВФ.

“Мы надеемся, что новый транш будет предоставлен, но условия - очень суровые”, - отметил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухлетней программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. дол. Украина уже получила три транша помощи МВФ на общую сумму в 12 млрд. дол. После подписания Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО закона о повышении социальных стандартов 30 октября директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил в интервью западным СМИ 7 ноября, что Фонд продолжит сотрудничество с Украиной только после завершения президентских выборов, которые запланированы на январь 2010 года.

Вместе с тем, 9 ноября Представительство МВФ в Украине сообщило, что фонд готов к сотрудничеству с Украиной при условии достижения консенсуса всеми ветвями власти.

15 октября этого года министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО сообщил журналистам о том, что Еврокомиссия готовит предложения по предоставлению Украине макрофинансовой помощи на сумму 700 млн. евро, о чем может быть объявлено на саммите Украина-ЕС, проведение которого запланировано в Киеве на 4 декабря.