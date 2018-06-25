Задержка транша МВФ: что ожидает Украину…

Может ли Украина обойтись без кредитов МВФ? Этот вопрос стал особо актуальным, когда появилась информация, что очередной транш Международного валютного фонда может в этом году в Украину не поступить. И хотя мы привыкли, что предоставление практически каждой порции «помощи» Фонда сопровождается дискуссиями и задержками, все же определенную нервозность нынешнее решение МВФ на финансовый рынок Украины привнесло. Между тем, объяснение проблематичности сложившейся сейчас ситуации со стороны МВФ выглядит неубедительно. Политическая нестабильность в нашей стране была и в 2008 и весь 2009 год, и ничего особенного не произошло. Скорее всего, в данном случае другая причина - МВФ больше не видит риска дефолта Украины как субъекта международного финансового рынка.

МВФ задумался...

Во многом финподдержка Украины в конце 2008 года была продиктована сугубо прагматическими целями - не допустить дефолта по еврооблигациям и другим внешним долгам, не усугублять и так непростую ситуацию на международном финансовом рынке. Украинских долгов перед нерезидентами в конце 2008 года накопилось достаточно много, и МВФ хорошо понимал, что золотовалютных резервов НБУ на их погашение не хватит. Поэтому и «помощь» МВФ оказалась столь весомой. Фактически Украина в условиях кризиса получила денег от МВФ больше, чем другие страны. В результате мы смогли рассчитаться с зарубежными кредиторами - только в четвертом квартале 2008 г. это обошлось в 6 млрд. долл., а за девять месяцев т.г. - более 7,6 млрд. долл. Правда, часть внешних долгов удалось реструктуризировать, что немного сняло проблему нехватки валюты. Это касается и объемного займа Нафтогаза - еврооблигации на 500 млн. долл. Теперь до конца года крупные выплаты не будут беспокоить. В этой ситуации МВФ может позволить себе взять паузу и придержать деньги. Но, если МВФ может ждать, то может ли ждать Украина, и нужны ли ей средства Фонда?..

Не стоит забывать, что деньги МВФ - это кредиты, которые нужно отдавать. А чем меньше займ, тем легче рассчитаться. Эту мудрость хорошо знает и валютный рынок, который первым реагирует на сложные ситуации. На фоне информации о задержки транша доллар немного вырос, но очень скоро начал «худеть». И это при том, что НБУ занял пассивную позицию и валюту на межбанке не продает. Фактически текущий курс межбанковского рынка складывается из валюты, которой оперируют экспортеры и импортеры. Время от времени доллар если и пытается подняться, то быстро нивелируется ростом предложения от экспортеров. В данной ситуации рост предложения имеет две составляющие. Украинский экспорт реально растет, особенно продуктов питания, а последнее время и металла. Вторым фактором притока валюты стали президентские выборы, которые стимулируют возврат части средств из оффшоров. При этом в конце года всегда увеличивается объем импортных операций. Кроме того, эпидемия гриппа стимулировала спрос на валюту со стороны фармацевтических компаний. Но в этом случае рынок в целом смог быстро удовлетворить потребности. В результате, несмотря на то, что сальдо внешнеторгового баланса все больше становится отрицательным, приток денег в виде других поступлений от нерезидентов увеличивается и это сбалансирует спрос и предложение на валютном рынке.

Поэтому, вероятно, для валютного рынка кредит МВФ не столь важен, как это было в конце 2008 года. Тут стоит вспомнить принцип газового расчета, который был сделан путем использования SDR. Скорее всего, по такой же схеме будет оплачен природный газ в ноябре, декабре и январе. А вот уже в феврале эта «заначка» иссякнет. Но это будет при новом президенте, и вдруг МВФ станет посговорчивей…

Основные риски - внутренние

Действительно, пережитый кризисный год научил нашу экономику выживать. Пора бы отказаться от «помощи» МВФ. Но, к сожалению, кроме внешних проблем, экономика Украины имеет внутренние. На сегодня кредит Фонда, прежде всего, нужен для финансирования дефицита госбюджета. Поэтому заявления налоговиков о перевыполнении из месяца в месяц плана по сбору налогов в глазах украинских и зарубежных аналитиков выглядят довольно странно. Если ВВП упал уже на 17,8%, то хотя бы с формальной точки зрения поступления в госбюджет должны упасть на 15%, по сравнению с прошедшим годом. НБУ в своем монетарном обзоре за третий квартал текущего года оценил дефицит госбюджета в 24 млрд. грн. Отдельные эксперты называют сумму в 30-32 млрд. грн. Секретариат Президента оценивает дефицит госбюджета в 40 млрд.грн. В любом случае, эта проблема стоит очень остро.

Но и это не все. Не из легких вопрос депозитов физических лиц Укрпромбанка. Кабинет министров решил докапитализировать «Родовидбанк» на 5,6 млрд. грн. в рамках проекта по переводу вкладов физических лиц "Укрпромбанка" в "Родовид Банк". Общий объем обязательств "Укрпромбанка" перед физлицами - 6,9 млрд. грн. С 23 ноября с.г. вкладчики "Укрпромбанка" получат доступ к своим средствам. Существует опасность, что, получив обратно свои деньги, вкладчики Укрпромбанка поспешат купить валюту, рынок потребует пополнения ее массы. Остается неясной судьба финансирования Евро-2012. В любом случае, остановить строительство объектов не реально, а значит если не 10 млрд. грн. (на что не соглашается НБУ), то миллиард, другой выделить придется. К этому можно добавить 1 миллиард гривень, который просят на борьбу с эпидемией гриппа. А самая большая проблема нашего бюджета - повышение соцстандартов. Большая вероятность того, что вместо реального роста заработной платы и пенсий будут только накапливаться долги. Но их нельзя не ликвидировать перед выборами. И это понимают в правительстве очень хорошо. Поэтому необходимые около 2-3 млрд. грн. придется изыскать, что сделать все сложнее.

На текущий момент у Минфина нет других источников для покрытия дефицита госбюджета, кроме ОВГЗ. Продажа их с доходностью 27-28% свидетельствует, что вопрос наполнения бюджета стоит очень остро. Ведомство попыталось снизить ставку дохода по ОВГЗ до уровня 20%, но желающих покупать облигации внутреннего госзайма на рынке не нашлось. И это еще раз продемонстрировало, как рынок ценит свои деньги. А как иначе… Объем наличных средств в денежной массе - более 31%, снижаться этот оказать не собирается. Большая часть денег обращается внебанковского сектора. Остатки на корсчетах находятся на уровне свыше 13 млрд. грн., в докризисный период этот показатель составлял более 23 млрд. грн. Основным источником пассивов банков остаются депозиты физических лиц, а ставки по ним ниже 20% годовых в гривне и 12% в долларах не падают. Поэтому не реально привлечь средства финансового рынка по ставке 20% для минимизации дефицита бюджета. Если Минфин хочет размещать ОВГЗ с доходностью в 20%, то, соответственно, банки должны иметь возможность получать у НБУ деньги хотя бы под 15-17% годовых. Но регулятор опасается, что увеличение денежной массы в банковском секторе может снова простимулировать спрос на валюту. А без транша МВФ это уже допускать нельзя. Вот и получается, что очередная порция подмоги МВФ нужна, в первую очередь, правительству для финансирования дефицита бюджета. Удастся ли Кабмину «раскрутить» Фонд, покажет время, а пока экономика в ожидании - «включат станок, или нет»…

Наталья Щербатюк (для УНИАН)