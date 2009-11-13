Экономика еврозоны вышла из рецессии в III квартале

По предварительным данным, ВВП зоны обращения евро (16 стран) в III квартале вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом. ВВП Евросоюза (27 стран) увеличился в III квартале на 0,2%. Такие данные приводит в пятницу европейская статистическая служба (Eurostat), сообщает k2kapital.

Таким образом, экономика еврозоны вышла из рецессии после пяти подряд кварталов негативного роста. Между тем в годовом исчислении ВВП еврозоны снизился в июле-сентябре на 4,1%, ВВП Евросоюза - на 4,3%.

К тому же рост европейской экономики в III квартале оказался менее значительным, чем ожидали экономисты. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, в среднем прогнозировали, что ВВП зоны обращения евро вырастет на 0,5% поквартально, а в сравнении с тем же периодом прошлого года снизится на 3,9%.