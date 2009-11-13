Сбербанк РФ просит не пользоваться международными картами
13:45, 13 ноября 2009Финансы
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В ночь на 16 ноября
Сбербанк России предупреждает, что в период с 00.00 до 03.30 мск 16 ноября 2009 года в комплексе технических средств банка запланировано проведение технологических работ. В указанный период времени банк просит клиентов воздержаться от проведения операций с использованием международных банковских карт Сбербанка в связи с возможными перерывами в их обслуживании, сообщает «Прайм-ТАСС».
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