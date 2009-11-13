Сбербанк РФ просит не пользоваться международными картами

Сбербанк России предупреждает, что в период с 00.00 до 03.30 мск 16 ноября 2009 года в комплексе технических средств банка запланировано проведение технологических работ. В указанный период времени банк просит клиентов воздержаться от проведения операций с использованием международных банковских карт Сбербанка в связи с возможными перерывами в их обслуживании, сообщает «Прайм-ТАСС».