Сингапур исключен из «серого» списка офшоров

Сингапур исключен из так называемого «серого» списка стран налогового рая, объявила сегодня Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Сингапур является одной из главных финансовых площадок в Азии, отмечается в коммюнике ОЭСР. Сингапур подписал необходимые для исключения из этого списка 12 соглашений об обмене информацией, касающейся уплаты налогов, и «считается отныне выполняющим полностью соответствующие международные правила» в этой области. Поэтому страна переходит в «белый» список стран, выполняющих данные правила, указывается в коммюнике.

Генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа приветствовал создание «новой атмосферы в сфере налогового сотрудничества», отметив, что «Сингапур явялется важнейшим игроком мирового финансового сообщества».

С момента начала публикаций списков стран налогового рая из них были исключены 15 государств, в том числе Швейцария, Бельгия, Монако и Лихтенштейн, сообщает ИТАР-ТАСС.