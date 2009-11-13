Положительное сальдо внешней торговли услугами уменьшилось на 27%

В Украине положительное сальдо внешней торговли услугами в январе-сентябре т.г. уменьшилось против показателя за аналогичного периода 2008 года (4 млрд. 122,7 млн. долл.) на 27% – до 3 млрд. 012,6 млн. долл. США.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-сентябре объем экспорта услуг составлял 6 млрд. 841,3 млн. долл. и по отношению к соответствующему периоду в прошлом году составил 76,8%, импорт – 3 млрд. 828,7 млн. долл. и 80,1%, соответственно.

По данным Госкомстата наибольший удельный вес в общем объеме украинского экспорта составляли транспортные (65,6%), деловые, профессиональные и технические (12,8%) услуги.

Сообщается также, что по сравнению с январем-сентябрем 2008 года, экспорт услуг уменьшился на 2 млрд. 061,7 млн. долл., в т.ч. за счет уменьшения объемов услуг трубопроводного транспорта – на 608,5 млн. долл. (на 30,2%), железнодорожного – на 305,6 млн. долл. (на 25%), разных деловых, профессиональных и технических услуг – на 297,8 млн. долл. (на 25,4%), вспомогательных транспортных – на 276,6 млн. долл. (на 39,9%) и услуг по организации путешествий - на 178,8 млн. долл. (на 42,1%).

При этом импорт услуг в Украину уменьшился против января-сентября 2008 года на 951,6 млн. долл., в т.ч. за счет уменьшения объемов услуг железнодорожного транспорта - на 220,5 млн. долл. (на 42,1%), разных деловых, профессиональных и технических услуг - на 194 млн. долл. (на 23,9%), воздушного транспорта - на 185,3 млн. долл. (на 42,4%), услуг по путешествиям - на 141,4 млн. долл. (на 40,1%), вспомогательных транспортных услуг - на 84,1 млн. долл. (на 55,1%), услуг морского транспорта - на 82,6 млн. долл. (на 46,9%), компьютерных услуг - на 79,6 млн. долл. (на 43,4%), а также услуг, полученных частными лицам и услуг в сфере культуры и отдыха - на 53,3 млн. долл. (на 34,9%). Одновременно увеличились объемы полученных финансовых - на 53,4 млн. долл. (на 5,4%), строительных услуг - на 48,6 млн. долл. (на 61,2%), государственных услуг, которые не отнесены к другим категориям - на 35,3 млн. долл. (на 10,3%) и услуг связи - на 15,6 млн. долл. (на 15,2%).

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2008 году составило 13 млрд. 484,5 млн. долл. против 7 млрд. 263,6 млн. долл. в 2007 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 18 млрд. 531,9 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами - 5 млрд. 047,4 млн. долл.