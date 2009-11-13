Украина получила третий транш МВФ из японских денег

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии Николай КУЛИНИЧ говорит, что третий транш Международного валютного фонда предоставлен Украине за счет денег, переданных Японией.

Об этом посол сообщил в интервью “Левому берегу”.

В частности, он заметил, что Япония также переживает кризис, “однако, если вы попадете в Японию, то этого совсем не почувствуете – создастся впечатление, что вы находитесь в наиболее процветающей стране мира. 15 лет стабильные цены. Сколько я помню себя в Японии, они не менялись. Инфляция – 1-4 % за год. Хотя выросла безработица, поскольку массово сократили большое количество временных рабочих, работавших неполный рабочий день. Это социальное напряжение вылилось в то, что либерал-демократов отстранили от власти. Сейчас японцы очень сложно делают бюджет 2010 года, поскольку уже сформировано новое правительство, которое режет даже бюджет 2009 года. Но в целом в обществе не такое паническое настроение, как было полгода назад”.

По словам Н.КУЛИНИЧА, “другая важная вещь, которую мы не понимаем: кризис – мировой, поэтому индивидуально из него выйти никто не может. 1929 год показал, что это невозможно. Япония первой сделала тот жест, который мы только сейчас можем оценить: в феврале они передали в Международный валютный фонд 100 млрд. долларов дополнительного добровольного взноса, чтобы через международный валютный институт поддержать экономики, которые сейчас деградируют”.

“Я могу сказать официально: третий транш Международного валютного фонда – это японские деньги. Мы получили официальный пресс-релиз Министерства финансов, что средства, которые пошли в Украину третьим траншем, – сформированный пакет за счет денег, переданных Японией. Они нам обещали помочь через международные организации – они обещание выполнили. Это люди слова”, - отметил Н.КУЛИНИЧ.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной двухлетней программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. дол. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая 2009 года в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

В августе был выделен третий транш в объеме 3,3 млрд. долл.