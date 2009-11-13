Эксперты: дальнейшее понижение рейтинга Украины возможно

В случае продолжения политической нестабильности в стране и стремительного роста государственного и субгосударственного долга нельзя исключать дальнейшего понижения рейтинга Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете инвестиционной группы "Сократ".

По мнению экспертов "Сократа", данная новость является негативной как для украинского правительства, так и для всех украинских компаний. "Это решение будет иметь негативное влияние на общий инвестиционный климат в стране и также повысит стоимость заемных средств для украинских компаний", - отмечается в отчете.

В "Сократе" также напомнили, что основными факторами, повлиявшими на агентство Fitch при принятии данного решения, стали принятие закона о повышении социальных стандартов, который приведет к увеличению дефицита бюджета в следующем году, неопределенность относительно дальнейшего сотрудничества между Украиной и МВФ и политическая нестабильностью в стране.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Украины в иностранной и национальной валюте с уровня «B» до «B-». Прогноз по рейтингам – «негативный». Агентство также понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента девяти украинских банков, в том числе их долгосрочные РДЭ в иностранной валюте с уровня «В» до «В-», прогноз – «негативный». Сегодня, 13 ноября, Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины по национальной шкале с уровня «AA(ukr)» до «AA-(ukr)». Прогноз по рейтингу – «стабильный».