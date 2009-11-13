Межбанк: доллар снова дешевеет

Сегодня на межбанковском валютном рынке сделки по паре гривня-доллар открылись котировками 8,14/8,18 грн./долл., к 11:00 курс понизился – 8,1034/8,1800 грн./долл. На момент закрытия спрэд расширился до 8,11/8,15 грн./долл.

Об этом сообщает компания «Укрдилинг».

Максимальный средний уровень составил 8,12/8,21 грн./долл. в 10:15, минимальный средний – 8,1170/8,1370 грн./долл. в 12:33. Национальный банк Украины объявил о выходе на рынок с продажей швейцарского франка на аукционе с ценой отсечения 8,00 грн.

Российский рубль котировался банками по 0,2835/0,2850 грн./рубль, и, колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0,2805/0,2830 грн./рубль.

Торги по евро стартовали с отметок 12,1066/12,1661 грн./евро. К 11:00 цены составили 12,0950/12,1808 грн./евро, а на момент закрытия торговой сессии понизились до 12,0760/12,1206 грн./евро (максимальный средний курс был зафиксирован в 10:21 (12,1139/12,1734 грн./евро), минимальный – в 15:10 (12,0498/12,1092 грн./евро).