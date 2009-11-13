АУБ считает неэффективным решение Нацбанка

Ассоциация украинских банков (АУБ) считает на данном этапе неэффективными нормы, принятые Национальным банком Украины по смягчению требований к формированию резервов для стимулирования кредитования.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АУБ со ссылкой на президента ассоциации Александра СУГОНЯКО, переданном УНИАН.

"В существующих условиях принятое постановление на практике вряд ли достигнет позитивного результата, - считает А.СУГОНЯКО. - Уменьшение резервов под кредиты не повышает ликвидность банков и не высвобождает живые ресурсы для кредитования".

По мнению ассоциации, указанной нормой удастся лишь уменьшить нагрузку на адекватность капитала и отсрочить признание убытков.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк принял постановление №650 "О стимулировании кредитования экономики Украины". В документе предусмотрено смягчение требований к коммерческим банкам по формированию резервов под кредиты, тем самым НБУ намерен стимулировать их к кредитованию реального сектора экономики.