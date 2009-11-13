Эксперт: валютный рынок будет следить за визитом Обамы в Азию

На следующей неделе мировой валютный рынок будет следить за итогами визита Президента США Барака ОБАМЫ в Азию.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

Он считает, что “наиболее интересен визит главы государства в Китай, поскольку рынки ждут сейчас от Поднебесной любых комментариев относительно готовности ревальвировать юань против доллара”. В целом же, отметил эксперт, долгосрочный прогноз по доллару отрицательный, поскольку мы по-прежнему не получили от Федерального правительства четких сигналов завершения политики стимулирования экономики.

По мнению В.СТЕЛЬМАХА, “тяга к риску остается ключевой темой формирования движений на мировом валютном рынке”. Он подчеркнул, что доллар США завершил текущую неделю ростом против основных конкурентов, а нефть и фондовый рынок снизились. Индекс доллара США, который отслеживает движение валюты против взвешенной корзины шести основных мировых валют, после обвала до 15-месячного минимума, к концу недели начал демонстрировать позитивную динамику, сообщил эксперт.

Как отметил В.СТЕЛЬМАХ, в прошлую среду пара евро/доллар приблизилась к годовому максимуму, но так и не смогла пробить его наверх. Это послужило причиной закрытия части длинных позиций по паре краткосрочными игроками, объяснил эксперт. На пятничных торгах овернайт евро/доллар отметилась на недельном минимуме 1.4821, сообщил он.

Эксперт считает, что одним из факторов укрепления американского доллара стали заявления Секретаря Казначейства США Тимоти ГЕЙТНЕРА в пользу политики «сильного доллара». Если паре евро/доллар удастся пройти уровень сопротивления 1.4900 наверх, можно будет ждать продолжения восходящего движения со следующей целью в зоне 1.4950/70, прогнозирует В.СТЕЛЬМАХ.