Эксперт: гривня укрепилась к доллару на 0,4%

За текущую неделю гривня укрепилась к доллару на 0,4%.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Тем не менее, добавил он, с начала ноября украинская валюта по отношению к американской ослабла на 0,3%.

Как отметил экономист, гривня завершила четвертую неделю бокового тренда в диапазоне 8,05-8,25 грн./долл. В пятницу, 13 ноября, национальная валюта укрепилась к доллару на незначительные 0,2%, сообщил он.

А.БЛИНОВ также добавил, что сегодня Национальный банк Украины провел целевой аукцион для заемщиков-физлиц, продав 1,651 млн. швейцарских франков шести коммерческим банкам по фиксированному курсу 8,00 грн. за франк.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке сделки по паре гривня-доллар открылись котировками 8,14/8,18 грн./долл., к 11:00 курс понизился – 8,1034/8,1800 грн./долл. На момент закрытия спрэд расширился до 8,11/8,15 грн./долл.

Максимальный средний уровень составил 8,12/8,21 грн./долл. в 10:15, минимальный средний – 8,1170/8,1370 грн./долл. в 12:33.