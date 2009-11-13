Эксперт: НБУ расширил возможности банков по кредитованию

Национальный банк Украины (НБУ) расширил возможности банков по кредитованию предприятий реального сектора экономики.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал директор департамента корпоративного бизнеса «Брокбизнесбанка» Александр БЕРКУН.

Он отметил, что в соответствующем постановлении предусмотрены отдельные изменения к нормативным актам, которые позволят в значительной мере высвободить резервы для того, чтобы направить средства на кредитование украинских товаропроизводителей.

По мнению А.БЕРКУНА, настораживает изменение подхода к расчету стоимости залогового имущества (недвижимости), принятого в обеспечение, в части поднятия коэффициентов его стоимости в зависимости от категории риска заемщика. «Поскольку рынок недвижимости сегодня переживает не лучшие времена и определение ее реальной рыночной стоимости является достаточно сложным процессом, особенно в случае необходимости реализации залога, когда цена может упасть в несколько раз, у банков значительно увеличатся риски недостаточности запаса прочности при реализации залогов в случае невозврата кредитов», - считает эксперт. А это, в свою очередь, приведет к последующим убыткам.

Кроме того, говорит А.БЕРКУН, непонятен также механизм «рекомендации» банкам кредитовать заемщиков по ставкам, исходя из размера учетной ставки НБУ, увеличенной не более чем на 5% пунктов, в зависимости от принятого обеспечения. Учитывая то, что сегодня кредиты выдаются по ставкам 25-30% и пользуются спросом, банки просто не будут кредитовать под 15%, имея реальную возможность заработать значительно больше, прогнозирует эксперт.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк принял постановление №650 "О стимулировании кредитования экономики Украины". В документе предусмотрено смягчение требований к коммерческим банкам по формированию резервов под кредиты, тем самым НБУ намерен стимулировать их к кредитованию реального сектора экономики.