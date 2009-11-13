Цены в Польше выросли на 3,3%

Цены на товары и услуги (инфляция) в Польше в январе-сентябре текущего года увеличились на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сегодня сообщило Главное статистическое управление Польши.

За этот период больше всего подорожали алкоголь и сигареты (7,8%), транспортные услуги (6,6%) и оплаты, связанные с содержанием жилья (4,8%).

В то же время подешевели одежда и обувь – на 5,6%.

В октябре инфляция снизилась до 3,1% с 3,4% в сентябре текущего года.

По данным TVN24, аналитики ожидали в октябре инфляцию в размере 3,2%.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году инфляция в Польше увеличилась до 4,2% с 2,5% в 2007-м.

В 2009 году Национальный банк Польши хочет удержать инфляцию на уровне 2,5%, а министерство экономики прогнозирует 3%-ный рост цен.

Эксперты прогнозируют 2-3%-ную инфляцию.