Госфинуслуг инициирует введение бессрочных лицензий

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг инициирует введение бессрочных лицензий для кредитных союзов (КС) в части привлечения взносов на депозитные счета, а также предоставления финансовых кредитов за счет привлеченных средств.

Это предусмотрено подготовленным Госфинуслуг проектом распоряжения «О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления деятельности кредитными союзами по предоставлению финансовых услуг», обнародованном на официальном сайте комиссии.

Справка УНИАН. На сегодня КС получают лицензии сроком на 3 года, а при повторной выдаче лицензии (если к КС не применялись разного рода штрафные санкции) - 5 лет.