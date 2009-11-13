Госфинуслуг инициирует введение бессрочных лицензий
20:55, 13 ноября 2009Финансы
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Для кредитных союзов
Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг инициирует введение бессрочных лицензий для кредитных союзов (КС) в части привлечения взносов на депозитные счета, а также предоставления финансовых кредитов за счет привлеченных средств.
Это предусмотрено подготовленным Госфинуслуг проектом распоряжения «О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления деятельности кредитными союзами по предоставлению финансовых услуг», обнародованном на официальном сайте комиссии.
Справка УНИАН. На сегодня КС получают лицензии сроком на 3 года, а при повторной выдаче лицензии (если к КС не применялись разного рода штрафные санкции) - 5 лет.
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