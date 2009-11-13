Результаты целевого аукциона НБУ 6 ноября

Національний банк України 6 листопада 2009 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано: 170 тис. євро наступним 11 банкам: АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АКІБ "УКРСИББАНК", ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" У м.КИЄВІ, ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ, ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.ДОНЕЦЬК, ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК, РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, м.Київ.

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні, євро продавались за курсом 12.13 грн. за 1 євро.