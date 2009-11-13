Результаты целевого аукциона НБУ 11 ноября

Національний банк України 11 листопада 2009 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 31 381 тис. доларів США наступним 62 банкам: АБ "ДІАМАНТ" у м.Києві, АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" У м.КИЇВ, АБ "КИЇВСЬКА РУСЬ" у м. КИЄВІ, АБ "УКРГАЗБАНК", АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АКБ "ФОРУМ", м.Київ, АКБ"ЧОРН.БАНК РОЗВ.ТА РЕК."М.СІМФЕРОП., АКІБ "УКРСИББАНК", Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ", м. Одеса, АТ "Банк "Фінанси та Кредит", АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", АТ "ІМЕКСБАНК", АТ "МетаБанк", АТ "ОТП Банк", АТ "ПроКредит Банк", АТ "РОДОВІД БАНК", АТ "СВЕДБАНК" (публічне), АТ "Укрексімбанк", АТ "УКРІНБАНК" У м.КИЄВІ, ВАТ "БГ БАНК", ВАТ "БТА Банк", ВАТ "ЕРСТЕ БАНК", м.Київ, ВАТ "КБ "ЕКСПОБАНК", ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" У м.КИЄВІ, ВАТ "КРЕДОБАНК", м.Львів, ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ, ВАТ "Платинум Банк", ВАТ "ПЛЮС БАНК", ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК"Київ, ВАТ "ХК БАНК", ВАТ АСТРА БАНК , м.Київ, ВАТ Банк "ТРАСТ", КИЇВ, ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві, ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" У м.КИЄВІ, ВАТ УніКредит Банк, ВАТ"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ", ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.ДОНЕЦЬК, НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ, ПАТ "А-БАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК", ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА", ПАТ "ІHДЕКС-БАHК", ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", ПАТ "МЕГАБАНК" В М.ХАРКІВ, ПАТ "ПУМБ", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", ПАТ АКБ "Львів", ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК, ПуАТ "СЕБ Банк", ПУБЛІЧНЕ АТ "АКБ "БАЗИС", м.Харків, РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, м.Київ, СБЕРБАНК РОСІЇ, ТОВ "УКРПРОМБАНК" у м.КИЄВІ, ТОВ КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ",м.Дніпр-ськ, ТОВ КБ "СКБ", м.ОДЕСА.

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні, долари США продавались за курсом 8.08 грн. за 1 долар США.