Литвин: Премьер не верит, что бюджет-2010 примут

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН критикует правительство за принятие постановления, которым со следующего года в случае непринятия государственного бюджета на 2010 год будут регулироваться государственные расходы.

Об этом он заявил на канале «Интер» в программе «Большая политика с Евгением Киселёвым».

«Сам факт принятия такого постановления свидетельствует о том, что премьер-министр Украины не настроена на то, чтобы Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет», - сказал спикер.

В.ЛИТВИН отметил, что если бы парламент не принял государственный бюджет и такое постановление появилось 25 декабря, то это было бы оправдано.

Кроме того, по словам спикера, это постановление нарушает положения Конституции, Бюджетного кодекса, решение Конституционного Суда и ряд действующих законов.

«Я сегодня объяснял премьер-министру, и я так понял, что премьер-министр понимает, что Верховная Рада должна рассмотреть свои выводы (относительно госбюджета на следующий год - УНИАН) и проголосовать их, и в то же время мы должны обратить внимание правительства, что сам бюджет необходимо привести в соответствие с Бюджетным кодексом действующим, а не тем, который Президент ветировал», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября на встрече с послами стран «Большой восьмерки», стран Евросоюза и представителями Еврокомиссии в Украине премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Кабинет министров согласовал с Международным валютным фондом принципы финансирования в 2010 году в случае неприятия Верховной Радой государственного бюджета на 2010 год.

«Мы отработали со специалистами Международного валютного фонда подходы к тому, как выполнять бюджет в 2010 году, чтобы не нарушать, во-первых, законы Украины, а во-вторых, финансовые балансы, которые могут обеспечивать жизнедеятельность страны. И именно на основе нашей совместной работы принято постановление правительства, которое, в соответствии с действующим Бюджетным кодексом, обеспечивает финансирование всех расходов в 2010 году до момента принятия бюджета на 2010 год», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер объяснила, что механизмы бюджетного процесса являются ежемесячным финансированием расходов объемом 1/12 части действующего бюджета на 2009 год.

«Сейчас это постановление принято, его поддерживают специалисты Международного валютного фонда и, собственно говоря, мы готовы к тому, чтобы, несмотря на все политические противостояния, спокойно начать 2010 год», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.