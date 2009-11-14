Украинская экономика восстановится в 2011-2012 году, заявил исполнительный директор Национального банка Украины (НБУ) по макроэкономическим вопросам Игорь Шумило, отвечая на вопрос о том, сколько времени понадобиться Украине, чтобы восстановить уровень производства до предкризисных показателей, пишет украинская газета "Зеркало недели" в субботу.

МВФ в ноябре 2008 года одобрил выделение Украине кредита в сумме 16,4 миллиарда долларов. Тогда же поступил первый транш в размере 4,5 миллиарда долларов. Сумма второго транша составила 2,8 миллиарда долларов (1,5 миллиарда были направлены в госбюджет), третьего - 3,3 миллиарда долларов. Выделение четвертого транша в размере 3,8 миллиарда долларов ожидается до конца 2009 года. С 12 по 24 октября в Киеве работала миссия МВФ, которая должна была определить, выполняет ли Киев условия программы предоставления кредита. Однако решение об очередном пересмотре программы сотрудничества Украины с МВФ на данный момент не принято.

"В этом году падение (производства) 14%, следующем - 3-4%. То есть еще 10% разницы по сравнению с 2008-м. Если мы будем расти по 5%, то это 2011-2012 годы", - заявил Шумило в ходе публичной дискуссии представителей государственного и негосударственного секторов.

По мнению Шумило, украинский бизнес в очередной раз адаптировался к кризису намного лучше, нежели можно было ожидать при нынешних действиях властей.

В четверг Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины до уровня "В-" с "B". Прогноз рейтинга - "негативный". Агентство понизило рейтинг странового потолка Украины также до уровня "B-" и подтвердило краткосрочный рейтинг дефолта в иностранной валюте на уровне "B".

В последние две недели парламент Украины принял новый закон, увеличивающий минимальный размер заработной платы и пенсий. Президент Виктор Ющенко отказался наложить на закон вето, как того просил МВФ.

Кроме того, правительство подало в парламент проект бюджета на 2010 год с дефицитом в 8% ВВП. При этом, согласно обязательствам Киева по программе МВФ, дефицит бюджета страны должен составлять 4% (с учетом операционного дефицита находящейся в государственной собственности энергетической компании НАК "Нафтогаз Украины").

Инфляция в Украине по итогам десяти месяцев 2009 года составила 10,1%, превысив таким образом более чем на полпроцента годовой прогноз, заложенный в госбюджет этого года - 9,5%. Всемирный банк считает, что инфляция в нынешнем году составит 13,4%.