Медведев: Россия станет финансовым центром

Работа по созданию финансового центра в России в ближайшее время будет активизирована, заявил в субботу президент России Дмитрий Медеведев, выступая на деловом саммите АТЭС в Сингапуре, передают российские СМИ, сообщает k2kapital.

"В ближайшие годы такая работы будет активизирована", - сказал Медведев, добавив, что российские власти не прекращали эту работу.

Он заявил, что Россия должна стать одним из сильных финансовых центров мира.

В свою очередь глава ВЭБ Владимир Дмитриев, который также находится в Сингапуре, уточнил, что финансовый центр в России может быть создан в пятилетней перспективе.