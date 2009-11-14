Внешние долги государства и предприятий в 2010 г - 25 млрд долл

По расчетам Национального банка Украины, в 2010 году валовый возврат валюты по обязательствам государственного и корпоративного секторов составит 23-25 млрд. дол.

Как пишет еженедельник «Зеркало недели» (№ 44 (772) 14-20 ноября), об этом заявил исполнительный директор Национального банка Украины по макроэкономическим вопросам Игорь ШУМИЛО в ходе публичной дискуссии представителей государственного и негосударственного секторов, организованной при участии издания.

В свою очередь, член Совета Нацбанка, директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий ГЕЕЦ считает, что в будущем году сектор государственного управления должен вернуть зарубежным кредиторам около 3 млрд. долл., частный сектор — еще около 27 млрд. долл.

«Уже сейчас внешняя долговая нагрузка превышает 65% от ВВП страны, тогда как критическая отметка по мировым стандартам - 60% ВВП», - сказал В.ГЕЕЦ.

Заместитель министра финансов Украины Александр САВЧЕНКО по этому поводу отметил: «Должны вернуть и вернем — это разные вещи». Для примера он привел текущий год, на протяжении которого украинским заемщикам необходимо было вернуть около 28 млрд. долл., а реальная сумма составила всего около 10 млрд. долл. Остальные кредиты были либо пролонгированы, либо реструктуризированы.

По оценкам Минфина, на 2010 год потребность в источниках внешнего финансирования оценивается на уровне 10 млрд. долл., из которых около 4 млрд. долл. необходимо привлечь у МВФ.