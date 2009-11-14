Госдума РФ повысила акцизы на пиво и табак

Российская Госдума приняла в окончательном третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, значительно повышающие акцизы на пиво и табачные изделия с 2010 года, ожидая 91 миллиарда рублей дополнительных поступлений в казну, сообщает Рейтер.

Ставка акциза на пиво крепостью от 0,5 до 8,6 процента повышается до 9 рублей с нынешних трех на литр пива, до 10 рублей в 2011 году и до 12 рублей - в 2012 году. Пиво указанной крепости занимает более 90 процентов всего пивного рынка.

Акцизы на табак повышены путем увеличения специфической ставки на сигареты с фильтром (за 1.000 штук) на 30 процентов, без фильтра - на 50 процентов, и ежегодного повышения адвалорной ставки табачного акциза, зависящей от объема продаж, на 0,5 процента.

Утроение пивного акциза приведет к росту розничных цен на пиво на 20-30 процентов, говорил в интервью Рейтер президент пивоваренной компании Балтика Антон Артемьев.

Повышение акцизов на табак, в свою очередь, может привести к росту цен на дешевые сигареты.

Принятый закон также предусматривает ежегодное увеличение ставок акцизов на 30 процентов до 2012 года на слабоалкогольные напитки, коктейли и вина крепостью до 9 градусов.

Водка от налогового бремени почти не пострадает - ставка акциза на крепкий алкоголь останется без изменений в 2010-2011 годах, а с 2012 года будет повышена на 10 процентов.