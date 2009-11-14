Рост ВВП Германии ускоряется

Немецкая экономика - крупнейшая в Европе - все более уверенно выходит из тяжелейшей со времени Второй мировой войны рецессии. В третьем квартале текущего года валовой внутренний продукт Германии вырос по сравнению со вторым кварталом на 0,7 процента, сообщило в пятницу Статистическое ведомство ФРГ. Одновременно оно объявило о пересмотре в сторону повышения итогов второго квартала: с апреля по июнь ВВП увеличился, по уточненным данным, не на 0,3, а на 0,4 процента, сообщает Немецкая волна. .

Помог экспорт, подвел внутренний рынок

Экономический рост в третьем квартале был самым мощным с начала 2008 года, отмечает статистическое ведомство. В то же время эксперты, опрошенные агентством Reuters, ожидали несколько более высокого показателя - 0,8 процента.

Анализ опубликованной статистики позволяет сделать вывод, что основным фактором торможения стал внутренний рынок. Снижение потребительских расходов было связано с растущим страхом населения перед безработицей и с закончившейся в начале сентября выплатой премий за утилизацию старых автомобилей при покупке новых.

А основным мотором развития стал экспорт, объемы которого увеличивались по мере выздоровления мировой экономики. При этом особенно большим спросом продукция из Германии пользовалась в азиатском регионе. Одновременно внутри страны предприятия после пережитого в первом полугодии шока вновь стали активнее вкладывать деньги в оборудование, транспортные средства и строительство.

"Пять мудрецов" полны оптимизма

Если же сравнить нынешний третий квартал с аналогичным периодом прошлого года, то объемы ВВП Германии упали на 4,7 процента. По итогам всего 2009 года минус составит, скорее всего, примерно 5 процентов. Это будет крупнейшим экономическим обвалом за всю историю ФРГ. Правда, еще несколько месяцев назад эксперты предсказывали сокращение ВВП более чем на 6 процентов.

Теперь специалисты настроены намного оптимистичнее. Члены Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ, которых в Германии по традиции называют "пятью мудрецами", представили 13 ноября в Берлине доклад, в котором предсказывают на 2010 год рост ВВП на 1,6 процента. Это означает, что независимые консультанты настроены более оптимистично, чем само правительство, которое пока рассчитывает на 1,2 процента. Впрочем, некоторые специалисты выразили сомнения в обоснованности такого оптимизма.

Рецессия в еврозоне и в ЕС закончилась

Наряду с немецкой вот уже полгода растет и вторая по величине в еврозоне французская экономика. Правда, в третьем квартале рост ВВП составил, как и во втором, только 0,3 процента, хотя эксперты ожидали 0,5-0,6 процента. Таким образом, и в Германии, и во Франции ускорение экономического развития оказалось в конце лета и в начале осени не столь мощным, как казалось первоначально.

Однако его хватило, чтобы помочь выйти из рецессии еврозоне и всему Европейскому Союзу. Как сообщило 13 ноября европейское статистическое ведомство Eurostat, совокупный ВВП 16 стран, перешедших на валюту евро, в третьем квартале увеличился на 0,4 процента по сравнению со вторым кварталом, когда был зафиксирован минус в 0,2 процента. В 27 странах ЕС плюс составил 0,2 процента - после минуса в 0,3 процента во втором квартале.