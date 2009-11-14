Убытки украинских банков достигли 23,6 млрд. грн.

Национальный банк Украины уточнил ранее обнародованные данные по убыткам украинских банков по итогам января-октября 2009 года.

Как сообщается на сайте НБУ, сумма убытков оказалась на 5,369 млрд. грн. больше и составили 23,569 млрд. грн., по сравнению с прибылью в 9,4 млрд. грн. годом ранее.

По уточненным данным, сумма доходов банков увеличилась на 0,162 млрд. грн. – до 119,962 млрд. грн.

Расходы банков составили 143,531 млрд. грн., что на 5,53 млрд. грн. больше ранее обнародованного показателя.

По состоянию на 1 ноября 2009 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 185 банков, в состоянии ликвидации находится 12 банков.