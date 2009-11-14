Экономики стран должны открыть свои рынки суверенным фондам

Инвестиционная компания правительства Сингапура, управляющая иностранными резервами страны на более чем $100 млрд., считает, что правительства должны открыть свои рынки капитала для суверенных фондов, так как протекционистские меры могут навредить восстановлению экономики, сообщает k2kapital.

«Самая страшная опасность, с которой сталкивается мировая экономика в ближайшие годы, которая может препятствовать восстановлению экономики, - это рост протекционистских настроений, возникающих из-за высокого уровня безработицы и давления политиков», - заявил Тони Тан, заместитель главы суверенного фонда Сингапура. «Это может выразиться в форме протекционистских мер, не только в мировой торговле, но также и на финансовых рынках», - сказал он, передает Bloomberg.

Представитель нескольких крупнейший суверенных фондов, в том числе Norges Bank Investment Management и China Investment Corp., пытались убедить правительства, что их инвестиции не являются политически мотивированными. Фонды, которые инвестировали около $90 млрд.в финансовые институты, являются мягкой целью политиков, говорит Бадер аль-Саад, управляющий директор инвестиционного департамента Кувейта.

«Если правительства закроют свои рынки капитала от суверенных фондов, принимающие стороны натолкнутся на рост капитальных расходов, - заявил Тан на экономическом форуме АТЭС в Сингапуре в субботу 14 ноября.