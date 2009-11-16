Лидеры стран АТЭС договорились стимулировать экономику до тех пор, пока процесс ее восстановления не приобретет четко выраженный устойчивый характер, говорится в декларации, принятой по итогам саммита АТЭС.

В документе отмечается, что предпринятые энергичные меры для достижения поставленной цели - преодолеть рецессию в течение 18 месяцев - создали основу для экономического оздоровления, однако оно пока не базируется на прочном фундаменте. "Выраженная нами приверженность отказу от протекционизма и сохранению открытых и свободных рынков позволила превратить торговлю в один из инструментов решения общих задач, а не в препятствие в их выполнении. Мы будем осуществлять политику стимулирования экономики до тех пор, пока процесс ее восстановления не приобретет четко выраженный устойчивый характер", - говорится в декларации.

"Мы поддерживаем рекомендации, вытекающие из итогов выполнения пилотного проекта в рамках Программы АТЭС по восстановлению торговли. Мы подтверждаем важность для наших экономик реализации таких инициатив, как создание механизмов коммуникации и других подходов к восстановлению торговли, по выстраиванию доверительных отношений друг с другом, необходимых для взаимного признания национальных программ уполномоченного экономического оператора в соответствии с Рамочными стандартами безопасности и облегчения мировой торговли Всемирной таможенной организации", - говорится в документе, сообщает РИА Новости.