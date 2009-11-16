Страны АТЭС сократят админбарьеры для открытия бизнеса

Лидеры стран АТЭС поставили задачу упростить условия для развития предпринимательства в азиатско-тихоокеанском регионе путем сокращения административных барьеров. Об этом говорится в итоговом заявлении, принятом в воскресенье на саммите АТЭС в Сингапуре помимо совместной декларации. собщает РИА Новости.

"Мы будем стремиться к тому, чтобы к 2015 году сократить в общей сложности на 25% стоимость, продолжительность и число процедур, которые необходимо осуществить нашим предпринимателям для открытия бизнеса, получения кредита, выполнения контракта, получения необходимых разрешений и проведения трансграничной торговой операции", - говорится в документе.

Лидеры АТЭС заявили и о готовности выполнить задачу по сокращению трансакционных издержек (издержки при заключении контрактов) на 5% к 2010 году. "За счет реализации второго Плана действий по облегчению условий торговли мы уже снизили их в 2006-2008 годах на 3,2%", - говорится в заявлении.

Разработаны также шаги по устранению "узких мест" в региональных логистических системах для улучшения транспортного обеспечения торговых операций. "Мы изучим возможности для совершенствования всего комплекса воздушных, морских и наземных перевозок в целях беспрепятственного перемещения товаров, услуг и деловых людей в азиатско-тихоокеанском регионе", - отмечается в заявлении.

В АТЭС участвуют Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Республика Корея, Сингапур, США, Сянган (Гонконг), Таиланд, Филиппины, Чили, китайский Тайвань и Япония.