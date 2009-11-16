Порошенко: кредит МВФ нужен для зарплат и пенсий

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО считает, что предоставление кредита Международным валютным фондом дает нашему государству время перестроить государство и не допустить социального кризиса. Об этом министр заявил сегодня в Виннице, передает корреспондент УНИАН.

«Мы должны понимать, что эта передышка в виде кредитов дает нам время перестроить общественную организацию, экономическую организацию в государстве», - сказал он.

«У нас кризис экономический, потому что у людей, которые производят продукцию, проблема с ее реализацией как в середине страны так и заграницей, И в следствие этого может перейти в кризис социальный. Пока еще социального кризиса нет, у нас нет задолженности по пенсиям, по зарплате, а страна на эти пенсии и зарплаты не зарабатывает, и поэтому одалживает для того, чтобы их выплачивать», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

По его словам, последние 4-5 лет Украина имела уникальный инвестиционный потенциал. «К нам заходили миллиарды незаработанных нами денег, незаработанных нашим государством, это были иностранные кредиты. Сегодня я имею возможность общаться с руководителями многих государств, они утверждают – вы должны понимать, что у нас кризис у самих, у нас падение заработной платы, у нас дефициты бюджетов, у нас самих не хватает внешней валюты для покрытия эмиссии, у нас падают золотовалютные резервы», - сказал министр.

Он отметил, что Украине средства просто так раздавать никто не будет. «Просто так раздавать деньги и делать помощь никто не будет – ни МВФ, ни Европейский Союз, ни США, ни Россия. На сегодняшний день, перед тем, как нам идти и говорить, что давайте сотрудничать, нам нужно продемонстрировать, что мы монолитный кулак, который способен сегодня превратить ситуацию в Украине на лучшее», - прибавил П.ПОРОШЕНКО.