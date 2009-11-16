Экономический рост в Японии достиг 4,8%

Объем ВВП Японии в реальном исчислении в третьем квартале 2009 года вырос на 1,2 процента к предыдущему кварталу, свидетельствуют правительственные данные.

Аналитики ожидали, что валовый внутренний продукт в июле- сентябре 2009 года увеличится на 0,7 процента.

В годовом исчислении экономика Японии выросла за третий квартал на 4,8 процента при среднем прогнозе увеличения на 2,9 процента.

В период с апреля по июнь ВВП Японии увеличился на 0,7 процента в квартальном исчислении и на 2,7 процента - в годовом.

Экономика страны растет на протяжении двух кварталов подряд, однако эксперты предупреждают, что подъем может замедлиться из-за слабого спроса на внутреннем рынке, сообщает Рейтер.