Рубль укрепился на открытии к бивалютной корзине на 9 коп.

Курс доллара на открытии валютных торгов в понедельник снизился на 15 копеек по сравнению с уровнем закрытия пятницы и составил 28,72 рубля, евро подорожал на 3 копейки - до 43 рублей, свидетельствуют данные ММВБ.

Первые сделки по доллару расчетами "завтра" прошли в первый рабочий день на уровне 28,72 рубля против 28,87 рубля на закрытии в пятницу. Первые сделки по евро были зафиксированы на отметке 43 рубля (на закрытии в предыдущую торговую сессию - 42,97 рубля). Рубль укрепился на открытии к бивалютной корзине (0,55 доллара и 0,45 евро) на 9 копеек, несмотря на снижение цен на нефть на мировых площадках.

На 10.02 мск корзина стоила 35,13 рубля против 35,22 рубля на закрытии в пятницу. Декабрьские фьючерсы на смесь Brent к открытию в России котировались на отметке 77,25 доллара. Цены на нефть в пятницу оставались на достаточно высоком уровне - котировки декабрьского фьючерса на смесь Brent колебались вблизи отметки 76 долларов за баррель против 77 долларов в четверг.

Уже после закрытия валютных торгов в России они упали до 75 долларов за баррель вслед за публикацией данных по дефициту торгового баланса США. Доллар теряет позиции на Forex - к 10.10 мск пара евро/доллар торговалась на отметке 1,4965 доллара за евро против 1,4868 доллара в пятницу вечером. сообщает РИА Новости.