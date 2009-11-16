Гривня к доллару на межбанке с начала ноября снизилась на 0,23%

Курс гривни к доллару с начала ноября на межбанковском валютном рынке снизился – на 0,23% - до 8,1068 грн./долл., а по операциям банков по продаже наличных долларов – на 0,48% - до 8,1965 грн./долл.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, с начала ноября валютный рынок находился под общим влиянием стабилизационных процессов: спрос на иностранную валюту и ее предложение формировались, исходя из потребностей субъектов рынка, а обменные курсы гривни относительно доллара США демонстрировали постоянную динамику с незначительными отклонениями от равновесного тренда.

Также отмечается, что в начале месяца Нацбанком были поддержаны платежи НАК «Нефтегаз Украины» по внешним контрактами. «Это способствовало своевременному расчету компании за импортированный природный газ, не отразившись на стабилизационных тенденциях валютного рынка страны» - говорится в сообщении НБУ.

Кроме того, сообщается, что Нацбанк продолжал проведение целевых аукционов для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц для погашения ими задолженности по валютным кредитам. С начала ноября было проведено четыре таких аукциона, на которых продано 49,4 млн. долл., 0,2 млн. евро и почти 1,7 млн. швейцарских франков.

По данным НБУ, официальный курс гривни к доллару с начала месяца укрепился на 0,05 % - до 7,9963 грн./долл., к евро снизился на 0,86 % - до 11,9321 грн./евро, а относительно российского рубля - на 2,3 % - до 2,7891 грн./10 рублей.